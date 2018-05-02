Внешнеторговый оборот Казахстана увеличился до $69,5 млрд, в 2017 году обеспечен вывод 8 новых товаров на внешние рынки

CA-NEWS (KZ) - С 2013 по 2017 годы доля экспорта обрабатывающей промышленности в общем объеме экспорта Казахстана увеличилась с 23% до 32%. Об этом 2 мая на заседании правительства РК сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

По его словам, внешнеторговый оборот республики увеличился на 25% до $69,5 млрд, экспорт вырос на 30% и составил $48,3 млрд, импорт увеличился на 15,5%, составив $29,3 млрд.

«В текущем году сохраняется положительная тенденция экспорта. Так, за 2 месяца 2018 года по оперативным данным, экспорт составил более $8,8 млрд, что на 27,4% или на $1,9 млрд выше аналогичного периода прошлого года, который составил $6,9 млрд», - сказал глава ведомства.

Для продвижения экспорта государство оказывает финансовую и сервисную поддержку.

«За 2010-2017 годы экспортерам была оказана финансово-страховая поддержка на сумму более 112,6 млрд тенге, экспортное торговое финансирование на 14,7 млрд тенге и предэкспортное финансирование на 5 млрд тенге. Ежегодно финансовую поддержку получают более 40 экспортеров. В рамках сервисной поддержки экспортеров за 2010-2017 годы охвачено 1800 производителей, которые смогли заключить экспортные контракты более чем на $2 млрд, в том числе в 2017 году на $197 млн. Были возмещены затраты 204 экспортерам на 1,6 млрд тенге (2017 год – 280 млн тенге). Ежегодно сервисную поддержку получают более 400 экспортеров», - отметил министр.

Ж.Касымбек добавил, что для увеличения доли несырьевого экспорта проводится точечная работа совместно с заинтересованными структурами (с отраслевыми министерствами, НПП «Атамекен», КазахИнвест, ЭСК КазахЭкспорт, МИО) за счет модернизации действующих предприятий и ввода новых экспортоориентированных производств. Наблюдается устойчивая тенденция с 2015 года по выводу 7-8 новых товаров на внешние рынки.

«В 2017 году обеспечен вывод восьми новых товаров на внешние рынки, это автомобили «Нива», Peugeot, солнечные панели, газовые котлы, картриджи, рельсы, посттерминалы, сухое кобылье молоко», - сказал он.

География экспорта товаров включает 123 страны. Ключевыми рынками сбыта являются Китай (22,9%), Евразийский экономический союз (20,8%, в том числе Россия 18%) и страны Европейского союза (21,8%), которые в совокупности дают более 65% экспорта.