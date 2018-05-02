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  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекский автомобиль Ravon R2 возглавил рейтинг самых дешевых иномарок в России

CA-NEWS (UZ) - В России опубликовали рейтинг самых дешевых иномарок, доступных россиянам в мае 2018 года. Всего эксперты назвали пять моделей четырех производителей.

Лидером списка уже довольно долго остается Ravon R2, который собирают в Узбекистане, сообщает издание CarsWeek.Ru. Сейчас покупателям доступны микролитражки еще прошлогоднего выпуска, а вот цена сошедшего с конвейера в 2018 году авто стартует уже с 489 тыс. рублей ($7,7 тыс).

На втором месте седан Datsun on-DO: от 444 тысяч ($7тыс) за автомобиль 2017 года и от 451 тыс. рублей ($7,1 тыс) за автомобиль. За эти деньги можно стать владельцем машины японского бренда, но не стоит забывать, что это всего лишь перелицованная Lada Granta. Затем следует опять «узбекский кореец»: Ravon Nexia продают по цене от 449 тыс. рублей ($7 тыс).

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