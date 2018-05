В Госдепе США заявили о начале новой операции против ИГ в Сирии

CA-NEWS (CA) - США начали в Сирии операцию по освобождению последних оплотов террористической группировки «Исламское государство». Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Науэрт, опубликованном в ее Twitter.

The United States, @coalition, & local partners, including Syrian Democratic Forces, are launching operations to liberate the final #ISIS strongholds in #Syria. The days of ISIS controlling territory & terrorizing the people of Syria are coming to an end. https://t.co/juPAHRYAUd