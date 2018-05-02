РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Госдепе США заявили о начале новой операции против ИГ в Сирии

CA-NEWS (CA) - США начали в Сирии операцию по освобождению последних оплотов террористической группировки «Исламское государство». Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Науэрт, опубликованном в ее Twitter.

По словам дипломата, в операции примут участие возглавляемая Соединенными Штатами коалиция и «местные партнеры», в том числе сирийские демократические силы. «Борьба будет трудной, но мы и наши партнеры одержим победу», - говорится в заявлении.

Науэрт подчеркнула, что США намерены защитить от ИГ границы Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана и обеспечить свободное волеизъявление всех жителей Сирии, включая сунитов, курдов, христиан и представителей других меньшинств. Также американцы намерены привлечь для решения неотложных гуманитарных проблем Сирии «международные ресурсы».

30 апреля международная коалиция заявила о завершении основных боевых действий против ИГ в Ираке. В этот же день состоялось торжественное открытие штаб-квартиры коалиции в Багдаде.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×