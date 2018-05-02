В Госдепе США заявили о начале новой операции против ИГ в Сирии

CA-NEWS (CA) - США начали в Сирии операцию по освобождению последних оплотов террористической группировки «Исламское государство». Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Науэрт, опубликованном в ее Twitter.

The United States, @coalition, & local partners, including Syrian Democratic Forces, are launching operations to liberate the final #ISIS strongholds in #Syria. The days of ISIS controlling territory & terrorizing the people of Syria are coming to an end. https://t.co/juPAHRYAUd — Heather Nauert (@statedeptspox) 1 мая 2018 г.

По словам дипломата, в операции примут участие возглавляемая Соединенными Штатами коалиция и «местные партнеры», в том числе сирийские демократические силы. «Борьба будет трудной, но мы и наши партнеры одержим победу», - говорится в заявлении.

Науэрт подчеркнула, что США намерены защитить от ИГ границы Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана и обеспечить свободное волеизъявление всех жителей Сирии, включая сунитов, курдов, христиан и представителей других меньшинств. Также американцы намерены привлечь для решения неотложных гуманитарных проблем Сирии «международные ресурсы».

30 апреля международная коалиция заявила о завершении основных боевых действий против ИГ в Ираке. В этот же день состоялось торжественное открытие штаб-квартиры коалиции в Багдаде.