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  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан намерен открыть торговые представительства за рубежом, в том числе в Кыргызстане и Узбекистане

CA-NEWS (KZ) - Министерство по инвестициям и развитию предлагает открыть больше торговых представительств Казахстана за рубежом.

Как сказал глава ведомства Женис Касымбек 2 мая на заседании правительства РК, большая часть развитых стран имеют разветвленную сеть торговых представительств. По его словам, Казахстан тоже должен проводить данную работу, и необходимо начать со стран высокого экспортного интереса: России, Китая, Индии, Белоруссии, Ирана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Украины.

В настоящее время РК имеет два торговых представительства в РФ (Новосибирск и Москва) и один торгово-выставочный павильон «Казахстан», расположенный на территории Всероссийского выставочного центра (ВДНХ).

Сейчас, по данным МИР, рассматривается финансирование открытия 11 торговых представительств республики за рубежом.

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