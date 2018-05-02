Внедрение интеллектуальной транспортной системы на дорогах Казахстана принесет более $1 млрд, - МИР

CA-NEWS (KZ) - Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек рассказал о работе по внедрению интеллектуальной транспортной системы.

Как сообщил он 2 мая на заседании правительства, на основе международного опыта ведомство определило 8 базовых компонентов (4 республиканский уровень, 4 - региональный) ИТС. В текущем году ведутся работы по внедрению одного из компонентов - системы взимания платы на участках Астана–Темиртау, Алматы–Капшагай и Алматы–Хоргос общей протяженностью 469 км. Также завершаются работы по проектированию на 13 участках общей протяженностью 5,5 тыс. км. В целом до 2020 года планируется внедрить платность на 16 участках дорог.

«Будет разработано мобильное приложение использования RFID-меток для бесконтактного списания средств при проезде, а также ведется установка видеокамер, метеодатчиков и информационных табло для информирования водителей», - сказал министр.

Еще один компонент - специальные автоматизированные измерительные средства (САИС) для обеспечения взвешивания транспорта в движении, учета интенсивности, электронной регистрации разрешений на проезд - планируется запустить в 2018 году, и в целом к 2020 году довести их общее количество довести до 46 единиц.

Также для обеспечения безопасности при перевозках тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов разрабатывается система диспетчеризации и онлайн мониторинга соблюдения маршрутов.

По словам Ж.Касымбек, внедрение системы управления дорожными активами позволит на основе детальных данных о состоянии дорог оптимизировать расходы, выделяемые на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог.

Касательно регионального уровня ИТС глава МИР назвал 4 компонента: система фото- и видеофиксаций, система мониторинга пассажирских перевозок и электронного билетирования, система управления дорожным движением, система управления парковками.

В целом, внедрение интеллектуальной транспортной системы и цифровизация отраслей транспорта позволит достичь следующих показателей:- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий - 8-10%;- сокращение времени в пути - 20%;- повышение доступности информации - 70%;- сокращение вредных выбросов - 24%.

Министр отметил, что от внедрения данных проектов планируется получить общий экономический эффект в 380 млрд тенге ($1,152 млрд).