В Самарканде няня до смерти истязала 6-летнюю девочку

CA-NEWS (UZ) - Самаркандский суд по уголовным делам признал 32-летнюю женщину виновной в смерти девочки и приговорил к 2,5 годам лишения свободы, передает nuz.uz.

Жительница Пайарыкского района в Самаркандской области Озода Парманова, уехав на заработки за рубеж, оставила свою 6-летнюю дочь на попечение 32-летней Умиды Очиловой. Ежемесячно мать высылала няне за ее услуги 600 тысяч сумов ($75).

Однако в последние месяцы деньги перестали приходить, и женщина начала вымещать злобу на ребенке. Как сообщает новостная служба телеканала СТВ, няня постоянно избивала девочку. При неизвестных обстоятельствах 6-летняя девочка получила серьезные ожоги – более 30% кожного покрова. Однако няня не обратилась за помощью ни в одно медицинское учреждение. Спустя несколько дней ребенок скончался.

Испугавшись, Умида Очилова и ее муж Мехрож начали искать место для захоронения девочки. Они обратились к смотрителю одного из самаркандских кладбищ, сказав, что умер их ребенок-инвалид и им необходимо его похоронить. Смотритель кладбища попросил у якобы родителей свидетельство о смерти девочки. Однако такого документа у супругов не оказалось. Это естественно вызвало подозрения. Работник кладбища вместе с председателем махаллинского комитета обратились в правоохранительные органы и рассказали о произошедшем.

В ходе следствия выяснилось, что Умида Очилова на съемной квартире оказывала услуги няни, и помимо погибшего ребенка, у нее на воспитании находились еще четверо детей, с родителей каждого из них женщина брала по 600 – 700 тысяч сумов. Однако надлежащего присмотра за детьми не было.

У погибшей девочки были обнаружены многочисленные гематомы на лбу, лице, носу, вокруг правого глаза, на ногах и теле, ожоги 2 – 3 степени – одна ступня была обожжена на 35%. Судмедэксперты также зафиксировали у умершего ребенка сильное истощение. Как оказалось, в течение 40 дней девочку практически не кормили.

Самаркандский городской суд по уголовным делам признал Очилову виновной в смерти 6-летней девочки и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.