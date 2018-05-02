Жительница Монголии изготовила самый большой войлочный ковер в стране — ширдэг

CA-NEWS (MNG) - Жительница Увурхангайского аймака Монголии Н.Насантогтох изготовила самый большой войлочный ковер в стране — ширдэг, сообщает местное агентство Монцамэ.

Войлочное изделие размером 24 м на 180 см она начала изготавливать вместе со своими братьями и сестрами в 2014 году. Позже присоединились ее соседки.

«Мы сшили войлочное изделие по заказу руководителя туристической ассоциации «кочевники Всемирного наследия - река Орхон», теперь оно украшает выставочный зал центра «Мишель» в период международных туристических ярмарок», - отметила Насантогтох.

Ширдэг — это узорчатый войлочный национальный монгольский ковер ручного производства, изготовленный по старинной технологии монголов из натуральной овечьей шерсти.