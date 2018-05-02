Госсекретарь Казахстана встретилась с послом Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова 2 мая встретилась послом Узбекистана Саидикрамом Ниязходжаевым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, она подчеркнула, что Казахстан и Узбекистан связывают многовековые узы братства, культурная общность, подлинная дружба и взаимодействие.

По ее словам, по поручению президента Нурсултана Назарбаева в стране ведется системная модернизация, которая охватывает экономику, политику и общественное сознание.

«Доверительный и конструктивный политический диалог на высшем уровне выступает ключевым стержнем для дальнейшего углубления стратегического партнерства», - сказала госсекретарь.

Г.Абдыкаликова отметила, что в рамках Года Узбекистана в Казахстане запланированы масштабные мероприятия, направленные на расширение контактов между гражданами, учреждениями науки, культуры, образования, хозяйствующими субъектами, предпринимательскими структурами.

Также была отмечена положительная динамика внешнеторгового оборота между Казахстаном и Узбекистаном. Так, в 2017 году двусторонняя торговля увеличилась на 31% и составила $2 млрд, за 2 месяца текущего года торговый оборот вырос на 44% и составил $366 млн.

В завершение встречи госсекретарь пожелала С.Ниязходжаеву успехов в деле укрепления добрососедских отношений между двумя государствами.