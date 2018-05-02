С центральных улиц Душанбе полностью убрали старые "маршрутки"

CA-NEWS (TJ) - В центральных улиц Душанбе полностью убрали микроавтобусы марки «Старекс». С 1 мая прекращено движение микроавтобусов «Старекс» по пяти самым востребованным маршрутным линиям – №№ 2, 8, 13, 16 и 25. Данные линии проходят по участкам протокольной трассы и оживленным проспектам и улицам столицы.

По информации городских властей, теперь по этим линиям запустят автобусы и микроавтобусы марки «Спринтер». «Старексы» были завезены в столицу лет 10 назад, но многим пассажирам они пришлись не по душе из-за тесных салонов и неудобных кресел. Несмотря на свои недостатки, этот вид транспорта из-за его мобильности и возможности быстро перемещаться по городу, был самым востребованным на то время.

По информации чиновников транспортного отдела в администрации столицы, решение насчет «Старексов», которые физически и морально устарели, принято с целью обеспечения безопасности пассажиров и упорядочения движения транспорта в городе. По мнению чиновников, использование микроавтобусов марки «Старекс» в городе является неприемлемым.

Курбон Холов, представитель государственного унитарного предприятия «Душанбенаклиётхадамотрасон» (Душанбегортранс), сказал 1 мая, что «Старексы» создавали препятствия и пробки на центральных улицах города.

«Для их вывода за пределы города было несколько причин. Первая — это то, что в столицу поступили современные автобусы. «Старексы» уже старые модели, и портят вид города. С другой стороны, эти микроавтобусы были очень тесными, а летом в них было невозможно дышать от жары. Еще одна из причин – снижение интенсивности движения на улицах города Душанбе», - сказал Холов.

Городские власти надеются до конца года заменить все микроавтобусы на новые автобусы и троллейбусы. Сейчас в Душанбе курсируют 1777 микроавтобусов, 900 из которых микроавтобусы марки «Старекс», которые фактически являются минивэнами широкого спектра применения.