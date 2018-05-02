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  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЕАЭС в мае подпишет соглашения о зоне свободной торговли с Ираном и о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем

CA-NEWS (KZ) - Евразийский экономический союз подпишет соглашение о зоне свободной торговли с Ираном и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

Как сообщил 2 мая на заседании правительства Казахстана министр национальной экономики Тимур Сулейменов, подписание документов состоится 17 мая на площадке Астанинского экономического форума.

По его словам, соглашение с Ираном предполагает образование зоны свободной торговли на 3 года. ИРИ предоставит тарифные уступки для 246 наименований товаров. Кроме того, в настоящее время проводятся переговоры по заключению подобных соглашений с Индией, Египтом, Израилем и Сингапуром.

Относительно соглашения между ЕАЭС и КНР глава Минэкономики рассказал, что оно не носит преференциальный характер и не предусматривает отмены пошлин.

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