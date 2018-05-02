ФАО поможет странам Центральной Азии обеспечить сохранность лесов

CA-NEWS (KG) - В ближайшее время в Центральной Азии будет запущена новая программа ФАО по развитию лесного сектора и управлению природными ресурсами, сообщается на сайте ООН.

Она призвана обеспечить сохранность лесонасаждений региона, которые представляют собой одну из наиболее богатых и наиболее продуктивных экосистем суши.

Леса покрывают более 30 процентов поверхности суши Земли и занимают около четырех миллиардов гектаров. В регионе Кавказа и Центральной Азии леса занимают 16 миллионов гектаров суши. Ежегодно с лица земли исчезают огромные лесные насаждения. Такое обезлесение планеты является результатом деятельности человека. А между тем, леса – это залог процветания человечества. Они играют важнейшую роль в обеспечении водоснабжения на планете и в борьбе с изменением климата.

Программа ФАО в области лесного хозяйства, финансируемая правительством Турции, поможет шести странам - Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану – выработать ряд мер в области устойчивого управления природными ресурсами и защиты лесов.

На прошлой неделе в Самарканде прошел трехдневный семинар представителей стран региона, посвященный обсуждению деталей проекта. Представители правительства Турции, шести стран Центральной Азии и ФАО обсудили так называемую «дорожную карту» программы.

«Мы уделяем повышенное внимание природным ресурсам Центральной Азии. Без механизма устойчивого управления лесами возникнет опасность того, что лесам и другим древесным ресурсам будет нанесен невосполнимый ущерб», – заявил региональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорел Гуцу.

Правительство Турции выделило 10 миллионов долларов на реализацию проектов устойчивого управления природными ресурсами в рамках этой партнерской программы.