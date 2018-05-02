Представители 54 стран примут Алматинскую декларацию Красного креста и Красного полумесяца

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 2 мая проходит Х Европейская конференция Международной федерации Обществ Красного креста и Красного полумесяца.

Как сообщает пресс-служба акимата города, наряду с Алматы претендентом на проведение юбилейного форума, в котором принимают участие делегаты из 54 стран, был испанский Мадрид.

Открывая международную конференцию, аким Алматы Бауыржан Байбек зачитал приветственное слово Нурсултана Назарбаева, в котором отмечается особая роль организации в решении гуманитарных проблем современности, обеспечении своевременной помощи пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и природных катастроф.

«Казахстан оказывает посильную поддержку движению Красного креста и Красного полумесяца в качестве его полноправного участника. Сегодня на посту непостоянного члена Совета безопасности ООН, а также как инициатор Астанинского процесса страна способствует созданию более совершенного, безопасного и устойчивого мира. Только совместные действия, основанные на доверии, взаимном уважении и взаимопонимании ведут к этой ключевой для всего человечества цели. Уверен, что принятая по итогам конференции Алматинская декларация станет важным вкладом в поиск эффективных путей в преодолении гуманитарных кризисов и повышении качества жизни нуждающихся в помощи и защите», - говорится в обращении.

В свою очередь президент федерации Франческо Рокка сообщил, что Алматинская декларация станет одним из основополагающих документов для организации на ближайшие 4 года. В последний раз подобная декларация была принята в 2014 году в итальянской Флоренции.

«Благодаря работе более 17 миллионов добровольцев мы являемся крупнейшей гуманитарной сетью в мире. Однако во многом успешность наших инициатив зависит от качества их реализации на местах. Мы выражаем особую признательность Казахстану за его приверженность ценностям нашей организации», - отметил он.