РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На улучшение деятельности аэропорта Душанбе планируется потратить около $3,9 млн

CA-NEWS (TJ) - На реализацию второй фазы проекта «Улучшение Международного аэропорта Душанбе» планируется потратить около $3,9 млн.

Ожидается, что на днях Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана рассмотрит грантовое Соглашение между Республикой Таджикистан и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по проекту второй фазы «Улучшение Международного аэропорта Душанбе». сообщает Авеста.

По данным министерства финансов РТ, указанное грантовое соглашение на общую сумму 356 млн. иен (около $3,9 млн.) было подписано 31 мая прошлого года в Душанбе.

Для реализации первой фазы данного проекта, соглашение о котором было подписано 29 сентября 2014 года, JICA выделила 1,9 млрд. японских иен ($17 млн.).

Целью данного проекта является строительство и установка необходимого оборудования для грузового терминала и увеличение способности управления и приёма воздушных судов в Международном аэропорту города Душанбе.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×