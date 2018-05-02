Глава МИД Таджикистана встретился с генсеком ШОС

CA-NEWS (TJ) - Вопросы многостороннего сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества обсуждены сегодня, 2 мая в городе Душанбе на встрече главы МИД РТ Сироджиддина Аслова и генсека ШОС Рашида Алиева, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Генсек ШОС находится в Душанбе для участия в Международной конференции высокого уровня “Противодействие терроризму и насильственному экстремизму”.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в рамках данной организации в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, подчеркнули в пресс-службе.

Также обсуждены вопросы развития многопрофильного сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.