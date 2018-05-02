2 гражданина Узбекистана погибли в ДТП на трассе Уральск-Атырау

CA-NEWS (UZ) - 2 гражданина Узбекистана погибли в ДТП на трассе Уральск-Атырау в Западно-Казахстанской области, сообщает портал «Мой город».

«ДТП произошло 2 мая в 00.30 на 180 км трассы Уральск-Атырау. Возле пос. Лбищенск Акжайыкского района столкнулись пассажирский автобус и большегруз», - говорится в сообщении со ссылкой на очевидцев в среду, 2 мая.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в ДТП погибли 2 человека.

«Погибли водитель автобуса и большегруза, оба они являются гражданами Узбекистана. Они скончались до приезда скорой помощи. Еще один пострадавший был госпитализирован в центральную больницу Акжайыкского района с различными травмами», - пояснили в облздраве.

Как отмечается, в ДВД ЗКО пообещали дать комментарий позже. Другие подробности выясняются.