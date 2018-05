Фотограф снял таймлапс с песчаной бурей в столице Саудовской Аравии

CA-NEWS (CA) - Фотограф Файсал бин Зарах из Саудовской Аравии снял таймлапс с песчаной бурей, которая прошла над Эль-Риядом 26 апреля. В итоге получилось апокалиптичное видео про то, как масса песка поглощает город.

A post shared by Faisal Bin Zarah (@binzarah) onApr 26, 2018 at 11:09am PDT

Эр-Рияд расположен на пустынном плато в самом центре страны и считается одним из самых жарких городов мира. Ниже еще пара видео, демонстрирующих явление с других ракурсов.

When “landing on the numbers” becomes *really* important.



Haboob engulfing Riyadh airport, Saudi Arabia. pic.twitter.com/15Lbco8eZq