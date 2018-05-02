Письма монгольских ханов представлены в Музее истории государственности

CA-NEWS (MNG) - Cегодня, 2 мая в Музее истории государственности Монголии, расположенном в госрезиденции, выставлены копии писем монгольских ханов, направленных правителям европейских государств, сообщает Монцамэ.

Выставка организована по случаю праздника национальной письменности.

Оригиналы этих писем хранятся в разных уголках мира: в Ватиканском секретном архиве, Немецкой национальной библиотеке и др. В ходе мероприятия каллиграфисты показали мастер-класс по написанию этих писем по старомонгольской письменности.

Открывая выставку глава администрации президента Зандаахүүгийн Энхболд отметил, что письма монгольских хаанов являются неповторимым наследием монгольской письменности и важным историческим документом, показывающий традиций государственности Монголии. «Данная выставка очень важна монгольскому народу, так как она представляет большую коллекцию писем и имеет важное значение для популяризации культуры и письменности молодому поколению», - подчеркнул он.

Стоит отметить, что все письма представлены в реальном размера оригиналов. Например, длина письма Ильхана Аргуна Папе Римскому Николаю IV, направленное в 1290 году, составляет 3 метра 2 см.