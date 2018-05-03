Экзамены для выпускников в Казахстане. Что надо знать об аттестации и ЕНТ?

CA-NEWS (KZ) - Директор «Национального центра тестирования» Министерства образования и науки Казахстана Рамазан Алимкулов рассказал подготовке к единому национальному тестированию 2018 года.

Как сказал он на пресс-конференции в Астане, экзамены для выпускников проходят в два этапа: итоговая аттестация и ЕНТ.

Итоговая аттестация проводится в школах. Прием заявлений осуществлялся до 1 марта. Экзамены проводятся с 29 мая по 9 июня. Аттестация включает 5 предметов: родной язык и литература (1 эссе из 10 предложенных, 3 часа, 250-300 слов), алгебра и начала анализа (5 часов, 5 заданий), история Казахстана (устно, 20 минут на подготовку, в билете 3 вопроса), казахский язык для школ с неказахским языком обучения/русский язык для школ с казахским языком обучения (тестирование, 1 час 20 минут, 40 тестовых заданий) и 1 предмет по выбору (тестирование, 1 час 20 минут, 40 тестовых заданий).

Всего на итоговую аттестацию разработаны 1600 тестовых заданий, 360 тем эссе, 3600 вопросов по истории Казахстана, 140 вариантов по алгебре и началам анализа.

По словам Р.Алимкулова, в 2018 году ЕНТ будет проходить в юбилейный 15 раз. С 2004 года в тестировании приняли участие более 1,6 млн школьников.

ЕНТ в 2018 году будет проходить в 167 пунктах: на базе вузов – 48, на базе колледжей – 3, школ – 116.

Прием заявлений для участия в ЕНТ будет завершен 10 мая. Тестирование будет проводиться с 20 июня по 1 июля.

ЕНТ проводится по 5 предметам: 3 обязательных (история Казахстана – 20 вопросов, математическая грамотность – 20 и грамотность чтения – 20 вопросов) и 2 профильных предмета в соответствии с выбранной специальностью (по 30 вопросов). Всего 120 заданий. Время тестирования – 3 часа 50 минут.

Максимальное количество баллов 140. Проходной балл – 50 баллов (для поступления в национальные вузы – 65 баллов, по группам специальностей направлений «Образование», «Сельскохозяйственные науки», «Ветеринария» - 60 баллов).

Для ЕНТ 2018 года разработано 41 тыс. 314 тестовых заданий, что составляет около 50% прошлогодней базы. Всего в базе имеются 119 тыс. 751 тестовых заданий, из них 56 099 – на казахском языке, 60 714 - на русском, 2 тыс. 938 - на английском языке. 11% тестовых заданий предназначены для оценки функциональной грамотности, 37,3% - с выбором одного или нескольких правильных ответов.

На сегодняшний день в базе НЦТ зарегистрированы заявления 94072 выпускников, из них 70882 сдают тестирования на казахском языке, на русском – 23027, на английском – 162.

Директор НЦТ опроверг возможность утечки ответов к тестам.

«Официально заявляю: никогда не было моментов утечки информации или продаж. Возможно, эти мошенники собирают на просторах Интернета какие-то задания и под видом того, что это настоящие тестовые коды, продают. Но еще раз подчеркиваю, это чистой воды мошенничество», - отметил он.

По словам Р.Алимкулова, разработка и хранение тестовых заданий для ЕНТ подпадают под закон о государственных секретах: после прохождения определенных процедур, вопросы засекречиваются и за режимом секретности следят несколько специальных служб государственных органов.

В свою очередь вице-министр Асхат Аймагамбетов отметил, что на законодательном уровне изменился порядок проведения конкурса на присуждение образовательных грантов, теперь соискатели имеют равные шансы.

«Обладатель знака «Алтын белгі» будет доказывать свое право на получение гранта в конкурентной борьбе и получит предпочтение лишь в том случае, если наберет одинаковое количество баллов по ЕНТ с другими выпускниками», - сказал замглавы Минобразования.