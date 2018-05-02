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  3 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Результаты деятельности ЕАЭС высокие, возросло внимание других стран к объединению, - Н.Назарбаев
Предыстория: ЕАЭС в мае подпишет соглашения о зоне свободной торговли с Ираном и о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 2 мая встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили вопросы повестки дня предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, а также аспекты дальнейшего углубления евразийской интеграции.

Глава государства, подчеркнув высокие результаты деятельности ЕАЭС, отметил возросшее внимание других стран к объединению.

«Прошлый 2017 год был удачным. Товарооборот между нашими странами вырос на 27%. Мы наблюдаем большой интерес к нашему объединению, сегодня с нами сотрудничает более 40 стран. Мы встречаемся с вами накануне Саммита ВЕЭС, все пункты повестки дня которого согласованы. Нам предстоит обсудить непростые вопросы, касающиеся, в том числе, санкций», - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь Т.Саркисян поздравил президента с Днем единства народа Казахстана и пожелал процветания стране.

«По поручению совета я бы хотел с вами обсудить несколько деталей: определить, как нам более эффективно провести заседание Высшего совета, какие вопросы требуют особого внимания, рассмотреть проблемы, касающиеся углубления интеграции», - сказал председатель коллегии ЕЭК.

Кроме того он рассказал о текущей деятельности Евразийской экономической комиссии.

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