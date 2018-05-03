РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте впервые пройдет кыргызстанская туристическая выставка

CA-NEWS (KG) - 22 и 23 мая в Ташкенте впервые пройдет кыргызстанская передвижная туристическая выставка. Об этом сообщил руководитель туристической компании Asia Expeditions Арлан Харов.

По его данным, в выставке примут участие представители кыргызстанских туркомпаний, пансионатов, гостиниц и центров кумысолечения, которые проведут там презентации. Первый день – 22 мая – будет посвящен встречам с представителями узбекистанского бизнеса, инвесторами и журналистами. А 23 мая выставку смогут посетить все желающие, которые получат информацию о чартерных авиа и автобусных рейсах.

До этого кыргызстанские туристические компании участвовали только в международных выставках. Организаторы передвижной выставки объясняют, что она начинается в Ташкенте из-за изменения политической ситуации в Узбекистане и улучшения отношений с Кыргызстаном.

Выставка организуется Ассоциацией курортов Кыргызстана при поддержке Департамента туризма.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×