В Ташкенте впервые пройдет кыргызстанская туристическая выставка

CA-NEWS (KG) - 22 и 23 мая в Ташкенте впервые пройдет кыргызстанская передвижная туристическая выставка. Об этом сообщил руководитель туристической компании Asia Expeditions Арлан Харов.

По его данным, в выставке примут участие представители кыргызстанских туркомпаний, пансионатов, гостиниц и центров кумысолечения, которые проведут там презентации. Первый день – 22 мая – будет посвящен встречам с представителями узбекистанского бизнеса, инвесторами и журналистами. А 23 мая выставку смогут посетить все желающие, которые получат информацию о чартерных авиа и автобусных рейсах.

До этого кыргызстанские туристические компании участвовали только в международных выставках. Организаторы передвижной выставки объясняют, что она начинается в Ташкенте из-за изменения политической ситуации в Узбекистане и улучшения отношений с Кыргызстаном.

Выставка организуется Ассоциацией курортов Кыргызстана при поддержке Департамента туризма.