Глава МИД Узбекистана примет участие в конференции по борьбе с терроризмом

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в конференции высокого уровня по противодействию терроризму в Душанбе 3-4 мая, сообщает в среду пресс-служба МИД республики.

"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и радикализму», которая состоится в Душанбе 3-4 мая", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, делегация Узбекистана в рамках пребывания в Таджикистане также проведет ряд двусторонних встреч.

В работе конференции примут участие представители правительства Таджикистана, высокопоставленные представители ООН, дипкорпуса и партнеров по развитию, организаций гражданского общества, исследовательских и научных учреждений, региональных и международных организаций.