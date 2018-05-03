ФРС США ожидаемо сохранила ключевую ставку

CA-NEWS (CA) - Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку в диапазоне 1,50-1,75 процента годовых и выразила уверенность в том, что недавнее ускорение инфляции, приблизившейся к ориентиру центробанка в 2 процента, будет устойчивым, сохранив вероятность повышения стоимости заемных средств в июне, сообщает Reuters.

Комитет по операциям на открытом рынке не обеспокоился недавним замедлением роста ВВП и числа рабочих мест, сообщив, что экономика расширяется умеренными темпами, а рост занятости, в среднем, был сильным в последние месяцы.

В заявлении по итогам заседания ФРС сообщила, что инфляция приблизилась к ориентиру центробанка и что в 12-месячном выражении в среднесрочной перспективе должна находиться около симметричного ориентира комитета на уровне 2 процентов.

Решение сохранить уровень ставки было единогласным. Инвесторы ожидали именно такого итога заседания руководства центробанка.

ФРС также подчеркнула уверенность в экономическом прогнозе, отметив, что капитальные инвестиции в основной капитал продолжают уверенно расти. Центробанк добавил, что риски для прогноза в целом сбалансированы, исключив из пресс-релиза формулировку краткосрочные риски.

Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что регулятор сохранит взвешенный подход к денежно-кредитной политике, продолжив постепенно повышать ставки на фоне уверенного роста экономики, которому еще только предстоит вызвать скачок инфляции.

ФРС ожидает еще двух повышений ставки в текущем году, хотя все большее число членов руководящего комитета рассматривают три повышения как возможный сценарий.

Большинство инвесторов ожидают, что ФРС повысит ставку на заседании 12-13 июня.