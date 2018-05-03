Движение «Талибан» разместило 7 тысяч боевиков на афгано-таджикской границе, - ГКНБ Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Движение «Талибан» разместило около 7 тыс. своих боевиков на 29 тренировочных базах на афгано-таджикской границе. Об этом заявил 2 мая на церемонии, посвященной 15-й годовщине реализации программы ВОМСА, командующий погранвойсками Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Раджабали Рахмонали.

По его словам, 6 тысяч 825 боевиков движения «Талибан» были переброшены с юга на север Афганистана и сейчас находятся на 29 тренировочных базах в провинциях Балх, Кундуз, Тахор и Бадахшан. Многие из этих боевиков - уроженцы стран Центральной Азии, подчеркнул Раджабали Рахмонали.

Таджикистан, который имеет самую протяженную - 1400 километров - границу с Афганистаном, обеспокоен скоплением вооруженных групп на своих южных рубежах. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 30 ноября прошлого года на сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности в Минске, в очередной раз призвал своих партнеров содействовать в укреплении таджикско-афганской границы, которая фактически является южной границей страны-участниц ОДКБ.

Раджабали Рахмонали, командующий погранвойсками ГКНБ Таджикистана заявил, что афгано-таджикская граница стала головной болью только для Таджикистана. Он поблагодарил иностранные государства и международные организации за помощь в укреплении южных рубежей страны и заявил, что Таджикистан все еще нуждается в этой помощи. По словам Раджабали Рахмонали, за 15 лет в рамках реализации программы ВОМСА Таджикистану оказана помощь в укреплении границы с Афганистаном на 43 млн. евро.