В Душанбе открывается Международная конференция по борьбе с терроризмом

CA-NEWS (TJ) - Международная конференция высокого уровня на тему: «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму» открывается сегодня, 3 мая в Душанбе, сообщает пресс-служба МИД РТ.



Двухдневную конференцию проведет правительство Таджикистана во взаимодействии с Организацией Объеденных Наций, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейским союзом.

По даннным министерства иностранных дел РТ, для участия в конференции зарегистрировано более 400 человек из 46 стран мира и 30 международных и региональных организаций, а также научно-исследовательских институтов.

В работе конференции примут участие руководители и высокопоставленные представители внешнеполитических и других профильных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии, Швейцарии, Бахрейна, Индии, Армении, России, Китая, США, Испании, Германии, Чехии, Польши, Эстонии, Канады, Бельгии, Словакии, Швеции, Великобритании, Украины, Республики Корея, Японии, Индонезии, Ирана, Турции, Афганистана, Ирака, Пакистана, Катара, Марокко, Иордании, Кувейта, Омана, Алжира, Сирии, Ливии и др. стран.

Также в работе конференции примут участие руководители и представители ряда международных и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, ШОС, СНГ и др., дипломатического корпуса и партнеров по развитию, гражданского сообщества и научно-исследовательских институтов.

Целью международной конференции является укрепление взаимодействия в вопросах выявления и упреждения террористической трансграничной активности, расширение правовой базы для дальнейшего укрепления контртеррористического сотрудничества между странами, обсуждение текущих проблем и препятствий на пути осуществления контртеррористических мер, сотрудничество в борьбе с кибер-преступностью.

По завершении конференции будет принят итоговый документ.