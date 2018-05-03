Монголия заинтересовалась комсомольскими Sukhoi Superjet-100

CA-NEWS (MNG) - Авиакомпания из Монголии заинтересовалась в расширении своего парка за счёт самолётов Sukhoi Superjet-100, которые выпускают в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба «Гражданские самолёты Сухого».

«Гражданские самолёты Сухого» и Aero Mongolia уже подписали соглашение о намерениях. По данным пресс-службы, до конца 2018 года компании примут решение о заключении договора на передачу двух Sukhoi Superjet-100. Начать их поставки намерены в 2019 году.

«Мы готовы к конструктивному диалогу с нашими иностранными партнёрами из авиакомпании Aero Mongolia и, в свою очередь, готовы предложить им воздушные суда Sukhoi Superjet-100, способные помочь в решении бизнес-задач как на текущей маршрутной сети, так и с перспективой её расширения», - отметил президент компании «Гражданские самолёты Сухого» Александр Рубцов.

Авиакомпания Aero Mongolia базируется в международном аэропорту Улан-Батора имени Чингисхана и выполняет полёты как внутри страны, так в ближнее зарубежье.