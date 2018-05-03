Определен маршрут шествия «Бессмертного полка» в Астане

CA-NEWS (KZ) - Определен маршрут шествия «Бессмертного полка» в Астане.

Как сообщает пресс-служба акимата города, акция пройдет 9 мая от площади у монумента «Қазақ елі» по проспекту Тәуелсіздік до площади «Отан қорғаушылар».

Сбор и построение участников акции «Жаужүрек полк – Бессмертный полк» состоится в 12:30 на площади у монумента «Қазақ елі».

В Астане в 2015 году в рамках молодежного проекта «Дорогой Победы» впервые более 1500 потомков ветеранов прошли с портретами дедов и прадедов по проспекту Жеңіс. Главной задачей данного проекта было сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем Великую Отечественную войну.

В 2016 году впервые проведена акция «Жаужүрек полк – Бессмертный полк». Количество участников этого мероприятия в городе Астане превысило 7 тыс. человек.

В 2017 году в этой же акции приняли участие 20 тыс. человек.