Лидер оппозиции в Армении призвал сторонников прекратить протесты 3 мая, чтобы не мешать работе в парламенте

CA-NEWS (CA) - Глава оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал своих сторонников прекратить протесты 3 мая, чтобы не мешать работе в парламенте Армении. Об этом Пашинян заявил во время митинга на площади Республики в Ереване, сообщает News.am.

При этом он заявил, что они «не должны терять бдительность и извлечь хороший урок» из сложившейся ситуации в стране.

«Завтра меня официально назначат депутатом Национального собрания в качестве кандидата на пост премьер-министра Армении», - отметил Пашинян.

Ранее правящая Республиканская партия Армении согласилась проголосовать за кандидата в премьер-министры, который заручится поддержкой одной трети депутатов парламента. Пашинян в комментарии РБК отметил, что будет следить за тем, как члены Республиканской партии выполнят свое обещание. «Если что-то пойдет не так, я вам об этом скажу», - подчеркнул глава «Елк».

В Армении с 13 апреля продолжаются протестные акции. Изначально активисты выступали против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьера, в результате митингов он покинул свой пост. После этого 1 мая состоялись новые выборы премьер-министра, во время которых за Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против высказались 56 депутатов.

После этого глава «Елк» призвал перекрыть все дороги и железнодорожные пути, а также заблокировать работу ереванского аэропорта. К вечеру 2 мая движение по автомобильным трассам и железной дороге было возобновлено. Согласно Конституции Армении в случае, если премьера не удалось выбрать с первой попытки, повторные выборы должны пройти через неделю. В случае если кандидата на пост премьера не выберут большинством голосов от общего числа депутатов, парламент Армении будет распущен.