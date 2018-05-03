Главы МИД Таджикистана и Индии обсудили перспективы сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов встретился в среду в Душанбе с государственным министром иностранных дел Индии Мубашаром Джовид Акбаром, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В пресс-службе отметили, что встреча проходила в рамках участия главы индийского МИД на Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму».

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Таджикистаном и Индией в различных областях.

Стороны также обменялись мнениями по другим международным и региональным вопросам, в том числе совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом.