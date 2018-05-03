В Монголии граждане страны могут бесплатно приватизировать земельные участки до 10 лет

CA-NEWS (MNG) - В Монголии утвержден законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О приватизации земельных участков гражданам страны», согласно которому бесплатная разовая приватизация земельного участка в личное пользование продлена на 10 лет, сообщает 3 мая местное агентство Монцамэ.

В настоящее время в масштабе страны воспользовались своим правом приватизации 18% населения, 14% из которых составляют горожане и семьи - 62.5%. В связи с этим, управление по земельным ресурсам и землеустройству Улан-Батора внесло предложение о продлении срока приватизации, обосновав свое решение тем, что граждане не в полном объеме воспользовались своим правом на приватизацию земельных участков.

«Общая площадь юрточных районов Улан-Батора составляет 240 тыс. квадратных метров, из которых 86% земельных участков принадлежит гражданам. Этот показатель улучшился за последние 6 месяцев, достигнув 90%, в результате проведения целевых акций» - сообщило из управления по связям с общественностью мэрии столицы.

С момента вступления в силу закона «О приватизации земельных участков гражданам Монголии» 187 170 граждан приватизировали 9.9 тыс. гектаров земли в течение последних 15 лет.

«Регистрация заявлений о приватизации в электронной форме началась с 2013 года и 3491.8 га земли были приватизированы 69.8 тыс. гражданам в 52 местах столицы. Из-за отсутствия инфраструктуры и электричества граждане пока не обустроились на этих местах» - сообщил начальник управления по земельным ресурсам и землеустройству столицы Э.Болорчулуун.

Мэр столицы Сухбаатарын Батболд издал распоряжение о снижении уровня загрязнения воздуха. Он также планирует утвердить схему территориального планирования столицы. После этого планируется решить вопрос о подключении приватизированных участков к инфраструктуре и электричеству, чтобы обустроить и превратить их в эко-зоны.