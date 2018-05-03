В Алматы на 8 лет осудили подозреваемого в разбое и изнасиловании

CA-NEWS (KZ) - В Ауэзовском районном суде города Алматы в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении Ю., совершившего преступления, предусмотренные ст.192 ч.3 п.2 (Разбой, совершенный с целью хищения имущества в крупном размере), ст 121 ч 1 (Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) Уголовного кодекса Казахстана.

Как сообщается на сайте Аматинского областного суда, приговором суда Ю. признан виновным, ему назначено наказание по ст.192 ч.3 УК в виде 8 лет лишения свободы, по ст.121 ч.1 УК 4 года лишения свободы.

В соответствии со ст.58 ч.1 УК РК, путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначено окончательно 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Исковые требования гражданских истцов удовлетворены в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.