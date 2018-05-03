Авторитетный узбекский бизнесмен Гафур Рахимов будет добиваться своего исключения из санкционного списка США

CA-NEWS (UZ) - Авторитетный бизнесмен Узбекистана и исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов будет добиваться своего исключения из санкционного списка США. Рахимов опроверг наличие связей с какой-либо организованной преступной группой. Соответствующее заявление размещено на сайте организации 1 мая.

Рахимов нанял две адвокатские фирмы в Вашингтоне (lawyers Ferrari & Associates) и Лондоне (Carter-Ruck). Он дал указания юристам подать ходатайство в управление по иностранными активами Минфина США на удаление его имени из санкционного списка.

Это один из энергичных шагов Рахимова по очищению своего имени и репутации от необоснованных обвинений в СМИ, указывается в заявлении. Рахимов называет публикации «сфабрикованными в СМИ утверждениями о преступных объединениях, которых не существует».

«Я никогда не был связан с какой-либо организованной преступной группой, никогда не был обвинен, не говоря уже о судимости. Несмотря на давление казначейства США, я продолжаю свои усилия по восстановлению управления и финансовой стабильности АIBA. Я люблю бокс. АIBA победит любой вызов и, несмотря на необоснованные обвинения против меня, я продолжу посвящать свою жизнь спорту», – уверяет Рахимов.

В заявлении адвокатов Рахимова также отмечается, что утверждения против него получены в результате политических преследований на его родине в Узбекистане и инициированы режимом первого президента Ислама Каримова.

В январе Гафур Рахимов назначен исполняющим обязанности президента AIBA. 20 ноября прошлого года должность президента организации покинул Чинг-Куо Ву, после того как 13 членов исполкома выразили ему вотум недоверия.

С 1998 года Рахимов является членом исполкома AIBA, с 2002 года – вице-президентом данной организации, с 2006 года – исполнительным вице-президентом. С 2001 по 2012 год Рахимов занимал пост вице-президента Национального олимпийского комитета Узбекистана. В 2010 году он был избран президентом Азиатской конфедерации бокса путем голосования членов AIBA, в настоящее время Рахимов занимает пост почетного президента Азиатской конфедерации бокса.