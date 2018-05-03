Мэр Душанбе поручил оказать денежную помощь участникам и инвалидам ВОВ

CA-NEWS (TJ) - Председатель города Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о выплате денежной компенсации ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба столичного исполнительного органа государственной власти, данное решение принято в связи с предстоящей 73-й годовщиной Победы в ВОВ 1941-1945 годов.

Главному финансовому управлению города поручено выделить из резервного фонда мэра столицы на эти цели 720 тыс. 300 сомони ($81).

Согласно данному решению, участники и инвалиды ВОВ, а также жены погибших в годы ВОВ участников войны получат единовременную денежную помощь в размере 1,5 тыс. сомони ($168).

Работники тыла, инвалиды, получившие ранения в боевых действиях на территории других стран (воины-интернационалисты), инвалиды, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС получат по 800 сомони ($90).

Денежную помощь поручено доставлять адресно – до 4 мая текущего года.