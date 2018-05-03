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  3 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Оман выступили за развитие сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Аслов встретился 2 мая в Душанбе с заместителем министра иностранных дел Омана Мухаммадом аль-Зарафи, сообщает пресс-служба МИД РТ..

Встреча состоялась на полях Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму» (3-4 мая, Душанбе). В ходе встречи стороны выразили искреннюю заинтересованность в укреплении и расширении двустороннего сотрудничества в политической, экономической, торгово-культурной и гуманитарной сферах.

В то же время было подчеркнуто, что в целях эффективного участия предусмотрено регулирование обмена биржами на разных уровнях и сотрудничество дипломатических миссий двух стран.

Стороны обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики, энергетики, транспорта, инвестиций, туризма и подчеркнули необходимость укрепления договорно- правовой базы между двумя странами, - отметили в пресс-службе.

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