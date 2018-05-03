Н.Назарбаев присвоил звание генерал-лейтенант замминистра обороны и двум заместителям главы КНБ

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса.

Как сообщается в указе, опубликованном на сайте Акорды, глава республики постановил присвоить:

- воинское звание генерал-лейтенант Жанжуменову Талгату Женисовичу [заместитель министра обороны];

- специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности Билисбекову Нургали Даулетбековичу, Осипову Марату Сапаровичу [заместители председателя Комитета национальной безопасности];

- специальное звание генерал-лейтенант внешней разведки Байжанову Габиту Жакыпбаевичу;

- классный чин государственный советник юстиции 2 класса Кененбаеву Ерлику Абдыкаримовичу [заместитель генерального прокурора];

- воинское звание генерал-майор:

Абубакирову Канышу Асанхановичу,

Абыкееву Уларбеку Ташыкуловичу,

Бочарову Дмитрию Владимировичу,

Изтлеуову Серику Бахытжановичу,

Калиеву Арману Зарлыковичу,

Копбаеву Кайрату Рашидовичу;

- воинское звание генерал-майор авиации Подгайскому Евгению Евгеньевичу;

- специальное звание генерал-майор национальной безопасности Рахымбердиеву Бакытбеку Толешовичу, Унгарбаеву Сабыржану Ибрагимовичу;

- специальное звание генерал-майор внешней разведки Оразову Нурлану Оразовичу;

- специальное звание генерал-майор полиции:

Абисатову Махамбету Хайржановичу,

Баймурзину Арманбеку Хакимбековичу,

Кабденову Мурату Талаповичу,

Сулейменову Жанату Куанышевичу;

- классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

Дембаеву Булату Бекназаровичу,

Жылкыбаеву Азамату Сембайулы;

- высший квалификационный класс 3 категории Азбергенову Дулату Байдалиновичу.