Н.Назарбаев присвоил звание генерал-лейтенант замминистра обороны и двум заместителям главы КНБ

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса.
Как сообщается в указе, опубликованном на сайте Акорды, глава республики постановил присвоить:
- воинское звание генерал-лейтенант Жанжуменову Талгату Женисовичу [заместитель министра обороны];
- специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности Билисбекову Нургали Даулетбековичу, Осипову Марату Сапаровичу [заместители председателя Комитета национальной безопасности];
- специальное звание генерал-лейтенант внешней разведки Байжанову Габиту Жакыпбаевичу;
- классный чин государственный советник юстиции 2 класса Кененбаеву Ерлику Абдыкаримовичу [заместитель генерального прокурора];
- воинское звание генерал-майор:
Абубакирову Канышу Асанхановичу,
Абыкееву Уларбеку Ташыкуловичу,
Бочарову Дмитрию Владимировичу,
Изтлеуову Серику Бахытжановичу,
Калиеву Арману Зарлыковичу,
Копбаеву Кайрату Рашидовичу;
- воинское звание генерал-майор авиации Подгайскому Евгению Евгеньевичу;
- специальное звание генерал-майор национальной безопасности Рахымбердиеву Бакытбеку Толешовичу, Унгарбаеву Сабыржану Ибрагимовичу;
- специальное звание генерал-майор внешней разведки Оразову Нурлану Оразовичу;
- специальное звание генерал-майор полиции:
Абисатову Махамбету Хайржановичу,
Баймурзину Арманбеку Хакимбековичу,
Кабденову Мурату Талаповичу,
Сулейменову Жанату Куанышевичу;
- классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
Дембаеву Булату Бекназаровичу,
Жылкыбаеву Азамату Сембайулы;
- высший квалификационный класс 3 категории Азбергенову Дулату Байдалиновичу.