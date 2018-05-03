Монгольская медная корпорация борется с правительством страны за 49% акций горно-обогатительного комбината «Эрдэнэт»

CA-NEWS (MNG) - Монгольская медная корпорация (MCC) выступает против попытки государства купить 49% акций горно-обогатительного комбината «Эрдэнэт» и называет ее незаконной, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Корпорация уже более года борется за то, чтобы не дать монгольскому правительству получить полный контроль над шахтой «Эрдэнэт». Правительство страны хочет купить 49% акций MCC на сумму около $400 млн.

В «битвой» внимательно следят международные инвесторы, которые надеются, что медный потенциал Монголии может помочь удовлетворить растущий спрос, связанный с электромобилями и электрификацией по всему миру, отмечает агентство.

В последней серии судебных слушаний административный суд Монголии в понедельник, 30 апреля заявил, что правительство не имеет законного права владеть акциями «Эрдэнэт» без официального участия в MCC.

Председатель корпорации Мунхбаатар Мьягмар выступил с заявлением в среду, 3 мая заявив, что правительство нарушило двусторонние инвестиционные договоры, а также внутреннее законодательство. «MCC начало юридические консультации о возможных международных арбитражных разбирательств», - говорится в заявлении.

Представитель правительства ссылался на постановление конституционного суда в феврале этого года, в котором говорится, что МСС никогда не имела права на 49-процентную долю в горно-обогатительном комбинате. «Решение административного суда не может оспаривать или отклонять решение конституционного суда», - сказал он агентству Reuters.

MCC заявила, что ожидает от правительства обжалования решения в понедельник, и дело может вернуться в верховный суд.

Справка: Совместное монголо-российское предприятие горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт» - горно-обогатительный комбинат в городе Эрдэнэт в Монголии. Является компанией с ограниченной ответственностью (КОО) и одной из крупнейших горнорудных компаний в Азии.

По межправительственному соглашению от 1991 года Россия получила 49%, а Монголия - 51% уставного капитала в совместном предприятии. С конца 2015 года доля участия России в СП КОО «Эрдэнэт» находилась в управлении российской госкорпорации «Ростех».

В июне 2016 года госкорпорация «Ростех» продала монгольской стороне 49% акций в совместных предприятиях «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет». Акции выкупили компании «Банк торговли и развития Монголии» (крупнейший банк Монголии, имеющий в своей стркутуре «Монгольскую медную корпорацию») и компания «Монголын зэс». Еще 51% акций оставались у правительства Монголии.

Сумма сделки не раскрывалась, но источник Bloomberg, а также собеседник «Ведомостей», близкий к одной из сторон сделки, говоряли, что сумма сделки составила $500 млн.

«Эрдэнэт» производит ежегодно 500 000 т медного концентрата и около 4000 т молибденового концентрата, а КОО «Монголросцветмет» добывает как железную руду, так и золото, свидетельствуют данные сайта «Ростеха».