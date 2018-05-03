РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан предложил создать модальное шоссе для Центральной Азии с выходом на Турцию

CA-NEWS (TM) - Туркменистан предлагает на основе опыта Международного союза автомобильного транспорта, Европейской Экономической Комиссией (ЕЭК) ООН и Экономической и Социальной Комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) обсудить возможности создания модального шоссе для Центральной Азии с выходом на Турцию. Об этом 2 мая заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сформировать современную транспортную архитектуру, ориентированную на решение ключевых задач Сообщества Наций в XXI веке, на службу миллионам людей во всём мире, на сохранение и приумножение ресурсов планеты – такова сегодня альфа и омега всей международной деятельности нашей страны в транспортном сегменте», - подчеркнул он на Международном форуме «Великий Шёлковый путь – к новым рубежам развития».

«Инициатива Международного союза автомобильного транспорта по Модальному шоссе полностью соответствует нашему видению перспектив развития транспортных маршрутов в этом направлении», - отметил президент Туркменистана.

«Мы её полностью поддерживаем и готовы играть самую активную роль и оказывать самую действенную поддержку реализации данного проекта, заявил глава государства, предложив всем странам-членам ООН, входящим в состав ЕЭК и ЭСКАТО, присоединиться к предметному обсуждению этого вопроса», - заключил Бердымухамедов.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×