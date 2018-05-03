Туркменистан предложил создать модальное шоссе для Центральной Азии с выходом на Турцию

CA-NEWS (TM) - Туркменистан предлагает на основе опыта Международного союза автомобильного транспорта, Европейской Экономической Комиссией (ЕЭК) ООН и Экономической и Социальной Комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) обсудить возможности создания модального шоссе для Центральной Азии с выходом на Турцию. Об этом 2 мая заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сформировать современную транспортную архитектуру, ориентированную на решение ключевых задач Сообщества Наций в XXI веке, на службу миллионам людей во всём мире, на сохранение и приумножение ресурсов планеты – такова сегодня альфа и омега всей международной деятельности нашей страны в транспортном сегменте», - подчеркнул он на Международном форуме «Великий Шёлковый путь – к новым рубежам развития».

«Инициатива Международного союза автомобильного транспорта по Модальному шоссе полностью соответствует нашему видению перспектив развития транспортных маршрутов в этом направлении», - отметил президент Туркменистана.

«Мы её полностью поддерживаем и готовы играть самую активную роль и оказывать самую действенную поддержку реализации данного проекта, заявил глава государства, предложив всем странам-членам ООН, входящим в состав ЕЭК и ЭСКАТО, присоединиться к предметному обсуждению этого вопроса», - заключил Бердымухамедов.