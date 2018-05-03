В Казахстане водители предпочитают автомобили трех расцветок, ярким машинам больше 20 лет

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане водители предпочитают авто трех расцветок.

Как сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса, больше всего сделок приходится на автомобили белого цвета (23,7%), серебристые на второй позиции (14,2%), автомобили черного цвета – 12,6% всех регистраций.

«Автомобили более ярких цветов: красные, синие, зеленые - в большинстве своем старше 20 лет и ввозились в страну подержанными», – говорится в сообщении.

По данным АКАБ, в апреле 2018 года полиция поставила на учет 99 тыс. 680 машин. Месячный рост составил 9,3%. Основная масса сделок пришлась на подержанные машины.

Доля первичной регистрации на фоне общего числа регистраций в апреле изменилась едва заметно (6,7% против 6,4% в марте), однако в количественном выражении на первичный учет поставлено 6282 против 5494 авто. Остальные 93 тыс. 398 пришлись на переоформление автомобилей. 37 тыс. 582 единицы от общего числа регистраций приходятся на автомобили возрастом старше 20 лет. На технику от 10 до 20 лет – 28 тыс. 152 единицы. Количество сделок с автомобилями 2008-2015 годов выпуска растет быстрее всего – 24 тыс. 243 регистрации. На автомобили до 3 лет приходится 9586 сделок.

Больше всего покупателей, которые приобрели личное авто в апреле, отмечается в Алматинской области. Однако по итогам четырех месяцев года на первом месте Южно-Казахстанская область, где было зарегистрировано 53 тыс. 421 авто (первичная регистрация – 1921 единица). Алматинская область – 52 тыс. 993 автомашины, из них 1766 впервые зарегистрированных автомобилей. Третью и четвертую позиции заняли Алматы (44 тыс. 852 машины) и Астана (30 тыс. 55 автомобилей). В этих же городах продается и больше всего новых автомобилей – 4 597 и 2 821 первичных регистраций соответственно.

Отмечается, что по итогам первых четырех месяцев лидером по числу сделок остается Toyota Camry всех годов выпуска. Она вытесняет с первых строчек автомобили Volkswagen – модели Passat и Golf.

«В регионах по-прежнему достаточно популярны Opel Vectra, Audi 100 и Mazda 626. Немало на вторичном рынке автомобилей LADA Priora и LADA Samara, купленных за последние 10 лет. Программа утилизации вытеснила за десятку самых распространенных автомобилей классическое семейство «Жигулей», стоимость которых едва стала превышать размер компенсации за сдачу на утилизацию», - сообщает ассоциация.