Узбекистан посетит первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 3 мая, в Ташкент с визитом прибывает делегация Республики Казахстан во главе с первым заместителем Премьер-министра, сопредседателем узбекско-казахстанской Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Аскаром Маминым.

Ожидается, что казахстанская делегация будет принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба МИД РУз.

В программе визита встречи и переговоры в Правительстве Узбекистана, посещение ряда производственных предприятий.

Накануне в г.Ташкент прибыла рабочая группа Казахстана по выработке предложений по взаимному увеличению товарооборота.