Узбекистан посетит первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин
- Узбекистан, политика
- 11:21, 03 мая 2018
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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 3 мая, в Ташкент с визитом прибывает делегация Республики Казахстан во главе с первым заместителем Премьер-министра, сопредседателем узбекско-казахстанской Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Аскаром Маминым.
Ожидается, что казахстанская делегация будет принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба МИД РУз.
В программе визита встречи и переговоры в Правительстве Узбекистана, посещение ряда производственных предприятий.
Накануне в г.Ташкент прибыла рабочая группа Казахстана по выработке предложений по взаимному увеличению товарооборота.