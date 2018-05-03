Юношеская сборная Таджикистана примет участие на турнире в Сербии

CA-NEWS (TJ) - В рамках подготовки к финальной части чемпионата Азии-2018 юношеская сборная Таджикистана, составленная из игроков не старше 16 лет, примет участие в международном турнире в Сербии.

Как сообщает официальный сайт ФФТ, в турнире, который пройдет на тренировочной базе сборной Сербии в пригороде Белграда Стара-Пазова, помимо нашей команды примут участие юношеские сборные Сербии, Иордании и Индии.

Свой первый матч на турнире наши юноши проведут 9 мая против своих сверстников из Сербии. Во втором туре 11 мая подопечные Зайниддина Рахимова сыграют с командой Иордании, а в заключительном туре 13 мая таджикские футболисты встретятся со сборной Индии, сообщает Авеста.

Отметим, что осенью юношеская сборная Таджикистана примет участие в финальной части чемпионата Азии-2018, которая пройдет с 20 сентября по 7 октября в Малайзии. В группе «А» наша сборная сыграет с командами Малайзии (20 сентября), Японии (23 сентября) и Таиланда (26 сентября).

В случае выхода в четвертьфинал чемпионата Азии юноши Таджикистана сыграют с одной из команд из группы «В», где выступят КНДР, Оман, Йемен и Иордания.

Отметим, что четыре лучшие команды юношеского чемпионата Азии-2018 получат путевки на чемпионат мира-2019 (U-17), который пройдет в Перу.