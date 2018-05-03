Лебапская полиция ограничивает использование подержанных автомобилей

CA-NEWS (TM) - Власти Туркменистана активизировали меры по ограничению пользования гражданами черных, темных и подержанных автомобилей, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

В настоящее время, случаи массового задержания автомобилей, в связи с их цветом, маркой или годом выпуска наблюдаются практически во всех регионах страны.

Как сообщает корреспондент в Лебапской области, в настоящее время в данном регионе ограничения на личный автотранспорт направлены, в первую очередь, на подержанные автомобили, среди которых не только устаревшие образцы советского производства, но, также известные марки западных и японских производителей выпуска 90-х годов, в том числе исправные и в хорошем техническом состоянии.

«На многие из них сейчас отказывают даже в проведении технического осмотра в ГАИ. В других велаятах тоже сообщают, что скоро старые автомобили запретят. Насколько мне известно, собираются запретить почти все машины до 2010 года выпуска. Такие слухи за очень короткое время привели к резкому спаду цен на старые машины. Я слышал, что старые автомобили в хорошем состоянии можно сейчас найти даже за 4000 тысячи манатов, это старые Toyota и Opel. Пока к черным машинам здесь особо не придираются, но все равно владельцы черных авто их перекрашивают или меняют, продают», - сообщил корреспондент.

Также собеседники в Туркменистане отмечают резкое увеличение сотрудников полиции на дорогах.

«Они почти на каждом перекрестке. Без всякой причины и без страха вымогают деньги от водителей. Придираются к вполне законным и естественным вещам, которые никак не влияют на безопасность движения. Раньше, хотя бы со страхом, как-то среди документов давали, а сейчас они еще сдачу из своего кармана могут дать. У каждого нарушения своя неписанная ставка ниже официальной. Нередко придирки бывают абсурдные, но доказать им ничего не удается, так как они власть», - рассказал водитель из Лебапа, по его словам, для многих водителей любые штрафы очень высоки относительно доходов населения.

Вместе с тем, сотрудники дорожной полиции жалуются на непомерное увеличение плана по штрафам, согласно которому должны быть заполнено соответствующее количество штрафных бланков. «Директива штрафовать исходит от очень больших чиновников в Ашхабаде», - отмечает корреспондент со ссылкой на сотрудников дорожной полиции.

Ранее сообщалось о рейдах по розыску и задержанию подержанных и темных автомобилей на западе Туркменистана, в том числе городе Туркменбашы.