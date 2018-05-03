РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Карагандинской области по подозрению в убийстве задержан бывший полицейский

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области по подозрению в убийстве задержан бывший полицейский.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел области, в Бухар-Жырауском районе на берегу искусственного водоема обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту задержан 22-летний житель города Темиртау, бывший сержант батальона дорожно-патрульной полиции.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по статье 99 части 1 (Убийство) Уголовного кодекса Казахстана.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×