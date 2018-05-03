В Карагандинской области по подозрению в убийстве задержан бывший полицейский

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области по подозрению в убийстве задержан бывший полицейский.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел области, в Бухар-Жырауском районе на берегу искусственного водоема обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту задержан 22-летний житель города Темиртау, бывший сержант батальона дорожно-патрульной полиции.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по статье 99 части 1 (Убийство) Уголовного кодекса Казахстана.