В Карагандинской области по подозрению в убийстве задержан бывший полицейский
- Казахстан, происшествия
- 11:40, 03 мая 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области по подозрению в убийстве задержан бывший полицейский.
Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел области, в Бухар-Жырауском районе на берегу искусственного водоема обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
По данному факту задержан 22-летний житель города Темиртау, бывший сержант батальона дорожно-патрульной полиции.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по статье 99 части 1 (Убийство) Уголовного кодекса Казахстана.