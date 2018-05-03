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  3 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Намангане Шавкату Мирзиёеву презентовали современные технологии выращивания картофеля

CA-NEWS (UZ) - Во время визита в Чустский район Наманганской области президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с опытом выращивания семян картофеля методом аэропоники. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях пресс-секретарь президента Комил Алламжонов.

С помощью этого метода, разработанного молодым ученым Шерзодом Ташпулатовым, можно получить в 6 раз больше урожая чем выращенным традиционным способом.

Глава государства дал поручение разработки специального норматива для развития семеноводства картофеля в Намангане на основе полученного опыта и обеспечения всей страны плодоносными семенами.

Напомним, что 2 мая Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Наманганскую область.

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