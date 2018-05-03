В США суд обязал Иран выплатить «миллиарды» родным погибших при теракте 11 сентября

CA-NEWS (CA) - Федеральный судья американского штата Нью-Йорк Джордж Дэниэлс удовлетворил иск родственников и близких жертв терактов 11 сентября 2001 года и обязал правительство Ирана выплатить миллиарды долларов, передает ABC.

Судья пришел к выводу, что официальный Тегеран, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и иранский Центробанк несут ответственность за гибель 1008 человек в Нью-Йорке. Как отмечает телеканал, решение нью-йоркского суда «символично, так как Иран никогда не отвечал на подобные иски и вряд ли заплатит родственникам жертв».

Судья назначил $12,5 млн компенсации супругам погибших, $8,5 - родителям погибших, еще $4,25 млн выплатят братьям и сестрам жертв терактов.

По словам адвоката Роберта Хефеле, представляющего интересы истцов, в декабре 2011 года федеральный суд Нью-Йорка установил, что Иран оказывал материальную помощь террористической группировке «Аль-Каида», которая взяла на себя ответственность за нападения 11 сентября.

Весной прошлого года более 800 человек, включая как родственников погибших во время терактов 11 сентября 2001 года, так и пострадавших в результате атак, подали иск против Саудовской Аравии. Авторы заявления хотят взыскать с Эр-Рияда денежную компенсацию.

Согласно иску, ряд саудовских государственных благотворительных организаций и правительственных структур поддерживали связь с Усамой бен Ладеном. Также в иске саудовские власти обвиняются в том, что им было известно о связях с «Аль-Каидой» по крайней мере трех угонщиков самолетов, участвовавших в терактах 9/11.

В сентябре 2016 года конгресс США принял закон «Правосудие против спонсоров террористического акта», позволяющий отдельным гражданам подавать иск против иностранного правительства за его предполагаемую причастность к терроризму. Занимавший в то время пост президента Барак Обама наложил вето на законодательный акт.

Однако впоследствии обеим палатам конгресса удалось преодолеть запрет. Это был первый случай за все время работы администрации Обамы с 2008 года, когда законодатели смогли преодолеть вето президента.

Когда законопроект был только внесен на рассмотрение сената, власти Саудовской Аравии пригрозили продать все американские активы, которыми располагает страна, на общую сумму $750 млрд. После того как акт был принят конгрессом, Эр-Рияд предупредил о потенциальных «гибельных» последствиях.

19 боевиков «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года захватили четыре пассажирских лайнера, два из них врезались в небоскребы Всемирного торгового центра. Еще один самолет упал на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый борт также направлялся в столицу США, но рухнул в сельской местности возле города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали 2,9 тыс. человек.