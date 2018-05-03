В Астане в День защитника Отечества состоится спектакль «Спартак»

CA-NEWS (KZ) - На сцене Большого зала «Астана Опера» 7 мая состоится спектакль «Спартак» А.Хачатуряна, посвященный памяти казахского артиста балета, хореографа и педагога народного артиста СССР Рамазана Бапова.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, перед зрителями развернется масштабная схватка двух сильных личностей – вождя гладиаторов Спартака и римского полководца Красса. В их противостоянии решаются вопросы жизни и смерти, любви и ненависти, добра и зла.

Роль римского воина исполнит ведущий солист балетной труппы, лауреат гран-при многих престижных международных конкурсов Бахтияр Адамжан, Фригия – заслуженный деятель Казахстана Мадина Басбаева, Красса – лауреат международных конкурсов Арман Уразов, Эгина – лауреат международных конкурсов Асель Шайкенова. Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» – народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

Хореограф-постановщик – народный артист СССР, лауреат государственных премий Юрий Григорович. Художник-постановщик – народный художник СССР, лауреат государственных премий Симон Вирсаладзе.

Начало спектакля в 18:00.