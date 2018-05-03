Парламент Таджикистана рассмотрит таджикско-узбекское Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций

CA-NEWS (TJ) - Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана рассмотрит Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о поощрении и взаимной защите инвестиций на предмет ратификации, сообщает Авеста со ссылкой на начальника пресс-службы нижней парламента республики Мухаммадато Султонов..

Как сообщил Султонов, указанный документ будет рассматриваться на очередном заседании четвертой сессии, которое состоится завтра, 4 мая.

По его словам, в повестку дня очередного заседания сессии включены четыре вопроса, три из которых составляют двухсторонние соглашения. В частности, на предмет ратификации будут рассмотрены Соглашения между правительствами Таджикистана и Узбекистана о поощрении и взаимной защите инвестиций и об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал.

Также включено грантовое соглашение по проекту «Улучшение Международного аэропорта Душанбе (фаза 2)» между правительством РТ и Японским Агентством по международному сотрудничеству (JICA).

Депутаты также рассмотрят вопрос о внесении поправок в закон РТ «Об инвестициях».