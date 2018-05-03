В Астане задержана ОПГ во главе с гражданином Южной Кореи, вербовавшая девушек для предоставления секс-услуг

CA-NEWS (KZ) - В Астане задержана преступная группировка, занимавшаяся вербовкой девушек для сексуальной эксплуатации в Южной Корее.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана, в результате оперативной разработки сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента внутренних дел города задержали гражданина Южной Кореи, главу банды, и двух граждан Казахстана, промышлявших вербовкой девушек и их отправкой за границу для сексуальной эксплуатации.