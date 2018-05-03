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  3 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана провёл встречу с послом США Памелой Спратлен

CA-NEWS (UZ) - 3 мая 2018 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки Памелу Леору Спратлен.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили практические вопросы развития узбекско-американских отношений, в том числе проведения совместных мероприятий с участием представителей двух стран, отмечается в сообщении МИД РУз.

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