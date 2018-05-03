В Азербайджане задержана гражданка Казахстана, подозреваемая в соучастии в похищении иностранца
- Казахстан, происшествия
- 14:22, 03 мая 2018
- Просмотров: 320
CA-NEWS (KZ) - В Азербайджане задержана гражданка Казахстана, подозреваемая в соучастии в похищении иностранца.
По данным пресс-службы Министерства внутренних дел РК, 36-летняя жительница Южно-Казахстанской области находилась в межгосударственном розыске за соучастие в похищении гражданина Турции в Астане в ноябре 2017 года.
Подозреваемая задержана в городе Газах (Азербайджан).