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  3 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Азербайджане задержана гражданка Казахстана, подозреваемая в соучастии в похищении иностранца

CA-NEWS (KZ) - В Азербайджане задержана гражданка Казахстана, подозреваемая в соучастии в похищении иностранца.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел РК, 36-летняя жительница Южно-Казахстанской области находилась в межгосударственном розыске за соучастие в похищении гражданина Турции в Астане в ноябре 2017 года.

Подозреваемая задержана в городе Газах (Азербайджан).

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