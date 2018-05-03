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  3 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Лондоне около 30 человек пострадали при взрыве на еврейском празднике (видео)

CA-NEWS (CA) - Во время празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер на севере Лондона в районе Стэмфорд-Хилл при разжигании традиционного костра произошел взрыв, сообщает The Daily Express.

В результате инцидента, который произошел вечером 2 мая, пострадали 30 человек. Десять из них были доставлены в больницу, в основном с ожогами. Кроме того, люди получили травмы в давке, когда пытались отбежать от костра.

Точная причина взрыва пока не известна. Как сообщают некоторые СМИ, в праздничный костер бросили как минимум один мобильный телефон. Однако, по информации Yeshiva World, взрыв, скорее всего, произошел из-за вылитого в костер горючего, а не из-за брошенных в него телефонов.

В соцсетях появились видеозаписи с места взрыва, на которых видно, что люди стоят совсем рядом с костром, когда внезапно раздается громкий взрыв, и пламя резко вспыхивает. После взрыва среди собравшихся возникла паника. Некоторым из пострадавших была оказана помощь в связи с ожогами лица.

Лаг ба-Омер - один из главных еврейских праздников, он посвящен памяти Рабби Шимона Бар Иохая, философа II века, который считается основоположником каббалы.

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