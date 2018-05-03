Правительство Монголии приняло решение сформировать национальную спасательную бригаду

CA-NEWS (MNG) - На заседании кабинета министров Монголии в среду, 2 мая было принято решение сформировать национальную спасательную бригаду путем слияния аварийно-спасательного спецподразделения, подразделения по снабжению и обслуживанию, спасательного подразделения на горнорудных предприятиях при главном управлении по чрезвычайным ситуациям, сообщает Монцамэ.

Кроме того, кабинет министров принял решение о создании новых пожарно-спасательных подразделений в 19-ом хороо (наименьшая административно-территориальная единица в городе) столичного района Сухбаатар, сомоне Цэнгэл аймака Баян-Ульгий, сомоне Бууцагаан аймака Баянхонгор, сомоне Мунгунморьт аймака Тув, в сомоне Цагаан-Уул аймака Хувсгул.

Это решение принято с учетом повышенного количества вызовов при возникновении аварий, пожаров и стихийных бедствий в вышеупомянутых районах и сомонах с плотным населением и организациями. Вновь сформированные подразделения также будут обслуживать соседние сомоны и населенные пункты, с которыми граничит данный аймак.